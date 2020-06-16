    16 июня 2020, 20:08

    Родители убитой Олегом Соколовым аспирантки пожалуются на утечку видео с ссорой

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    Родители любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил историк Олег Соколов, будут жаловаться на утечку видео из материалов дела. Об этом «360» сообщила адвокат семьи Александра Бакшеева.
    Родители убитой Олегом Соколовым аспирантки пожалуются на утечку видео с ссорой

    Адвокат отметила, что публикация видео — это недопустимое поведение, тем более по отношению к родителям девушки.

    «Мы в ближайшее время обратимся в следственные органы. Утечка информация из материалов дело это недопустимое и, возможно, преступное деяние», — заявила она.

    Бакшеева отметила, что доступ к материалам был у следователей, суда и у адвокатов двух сторон.

    Ранее в Сети появилось видео ссоры между экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым и погибшей Анастасией Ещенко. Его снимал сам убийца за несколько часов до трагедии. На ролике девушка просит отпустить ее.

    Соколова задержали в ноябре 2019-го в Санкт-Петербурге. В тот момент, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с останками женщины. Позже он сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.