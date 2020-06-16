Родители убитой Олегом Соколовым аспирантки пожалуются на утечку видео с ссорой

Родители любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил историк Олег Соколов, будут жаловаться на утечку видео из материалов дела. Об этом «360» сообщила адвокат семьи Александра Бакшеева.

Адвокат отметила, что публикация видео — это недопустимое поведение, тем более по отношению к родителям девушки.

«Мы в ближайшее время обратимся в следственные органы. Утечка информация из материалов дело это недопустимое и, возможно, преступное деяние», — заявила она.

Бакшеева отметила, что доступ к материалам был у следователей, суда и у адвокатов двух сторон.

Ранее в Сети появилось видео ссоры между экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым и погибшей Анастасией Ещенко. Его снимал сам убийца за несколько часов до трагедии. На ролике девушка просит отпустить ее.

Соколова задержали в ноябре 2019-го в Санкт-Петербурге. В тот момент, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с останками женщины. Позже он сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.