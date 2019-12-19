Родители месяц избивали и не кормили ребенка в Волгограде

Волгоградская полиция начала проверку из-за насилия по отношению к ребенку. Соседи рассказали, что шестилетнего школьника с ноября не пускают на занятия, при этом избивают и почти не кормят.

Как сообщили в полиции, в отделение МВД в Кировском района Волгограда обратились представители органов опеки. По словам соцработников, житель одного из домов по улице Курчатова им рассказал, что его соседи держат взаперти шестилетнего мальчика. Ребенка не пускают в школу, бьют и почти не кормят.

Правоохранители отправились в школу, чтобы проверить сигнал. В класс вызвали мать мальчика и самого ребенка. Школьника осмотрели и нашли на его теле ушибы и ссадины. Мальчик рассказал, что его бьют мать и отчим. По словам школьника, избивают его часто и помногу, кроме того не дают толком есть и часто делают больно.

«В настоящее время ребенок изъят из семьи и госпитализирован», — рассказали в полиции.

Правоохранители начали проверку и примут процессуальное решение.

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