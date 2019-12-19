Родители месяц избивали и не кормили ребенка в Волгограде
Как сообщили в полиции, в отделение МВД в Кировском района Волгограда обратились представители органов опеки. По словам соцработников, житель одного из домов по улице Курчатова им рассказал, что его соседи держат взаперти шестилетнего мальчика. Ребенка не пускают в школу, бьют и почти не кормят.
Правоохранители отправились в школу, чтобы проверить сигнал. В класс вызвали мать мальчика и самого ребенка. Школьника осмотрели и нашли на его теле ушибы и ссадины. Мальчик рассказал, что его бьют мать и отчим. По словам школьника, избивают его часто и помногу, кроме того не дают толком есть и часто делают больно.
«В настоящее время ребенок изъят из семьи и госпитализирован», — рассказали в полиции.
Правоохранители начали проверку и примут процессуальное решение.
Ранее девочка из Подмосковья подала на мать в суд из-за побоев. Девочка потребовала лишить ее мать родительских прав за постоянные побои и унижения.