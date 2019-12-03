Родители индийских насильников потребовали для них смертной казни

На прошлой неделе четверо пьяных молодых людей, не достигших 24 лет, прокололи шины на мопеде девушки, а затем предложили помощь. Затем они надругались над ней, задушили и сожгли тело.

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Как сообщил «Царьград», жители вышли на улицы города и потребовали высшей меры наказания для всех четверых. Отмечается, что даже родители обвиняемых присоединились к этим требованиям.

«Если мой сын поступил плохо, сожгите его так же, как они сожгли ее. Я могу себе представить, что переживает мать погибшей девушки, ведь у меня тоже есть дочь», — заявила Джаямма Ченнакесавулу.

Отец другого юноши рассказал, что отрекся от сына. По его словам, его семья публично унижена из-за преступления.

Сообщается, что индийское законодательство предусматривает за убийство смертную казнь либо пожизненное заключение, а также штраф. Групповое изнасилование карается 20 и более годами лишения свободы вплоть до пожизненного заключения и выплатой штрафа жертве.

В вину четверым обвиняемым также вменяются преступный сговор, фальсификация доказательств, запугивание и грабеж.