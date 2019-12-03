  • Родители индийских насильников потребовали для них смертной казни

    03 декабря 2019, 01:35

    Ирина Нагайникова

    Жители индийского города Хайдарабада вышли на массовые акции с требованием смертной казни для четверых местных молодых людей, изнасиловавших и убивших 26-летнюю девушку. Об этом сообщил сайт RT.
    Родители индийских насильников потребовали для них смертной казни

    На прошлой неделе четверо пьяных молодых людей, не достигших 24 лет, прокололи шины на мопеде девушки, а затем предложили помощь. Затем они надругались над ней, задушили и сожгли тело.

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    Как сообщил «Царьград», жители вышли на улицы города и потребовали высшей меры наказания для всех четверых. Отмечается, что даже родители обвиняемых присоединились к этим требованиям.

    «Если мой сын поступил плохо, сожгите его так же, как они сожгли ее. Я могу себе представить, что переживает мать погибшей девушки, ведь у меня тоже есть дочь», — заявила Джаямма Ченнакесавулу.

    Отец другого юноши рассказал, что отрекся от сына. По его словам, его семья публично унижена из-за преступления.

    Сообщается, что индийское законодательство предусматривает за убийство смертную казнь либо пожизненное заключение, а также штраф. Групповое изнасилование карается 20 и более годами лишения свободы вплоть до пожизненного заключения и выплатой штрафа жертве.

    В вину четверым обвиняемым также вменяются преступный сговор, фальсификация доказательств, запугивание и грабеж.