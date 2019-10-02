  • Родителей заподозрили в изнасиловании родной дочери в Брянской области

    02 октября 2019, 17:10

    Артур Блянихов

    В Брянской области перед судом предстанут четыре человека, которых подозревают в групповом изнасиловании девочки, которой еще нет 14 лет. Двое из них — ее родители, передает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

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    По данным издания, ребенок подвергся сексуальному насилию со стороны родителей. Им предъявили обвинения в жестоком обращении с дочерью, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Отец пострадавшей причинял ей физическую боль и морально угнетал ее. Отмечается, что двое других насильников являются друзьями семьи.

    Уголовное дело будет рассматривать Мглинский районный суд Брянской области. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Оно назначено на 4 октября.