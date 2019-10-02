Родителей заподозрили в изнасиловании родной дочери в Брянской области

Жительницу Хакасии заподозрили в продаже маленьких дочерей насильнику Подробнее

По данным издания, ребенок подвергся сексуальному насилию со стороны родителей. Им предъявили обвинения в жестоком обращении с дочерью, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Отец пострадавшей причинял ей физическую боль и морально угнетал ее. Отмечается, что двое других насильников являются друзьями семьи.

Уголовное дело будет рассматривать Мглинский районный суд Брянской области. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Оно назначено на 4 октября.