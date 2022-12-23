Криминал 23 декабря 2022, 12:02 Родителей в США арестовали за многолетнее насилие над дочерью

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Супружеская пара на протяжении продолжительного времени подсыпала снотворные вещества своей дочери, после чего насиловала ее. Об этом сообщил сайт True Crime Daily.

По данным Nation News, родители издевались над собственным ребенком на протяжении шести лет.

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Ее 39-летний отец в тайне подсыпал снотворное в напитки, 32-летняя мать знала о происходящем и всячески его поддерживала и помогала в этом деле. Родителей-насильников задержали.

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