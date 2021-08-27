Родителей убитой в Тюмени девочки призвали лишить прав на других детей

Родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки призвали лишить родительских прав на остальных детей. Региональное управление социальной защиты населения обратилось с таким иском в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента социального развития.

«Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заседание назначено на 14 сентября», — процитировало агентство слова собеседника.

У родителей погибшей девочки есть еще двое детей. С июля они находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья». Туда их передали родители в связи с необходимостью оказания психологической помощи, а также на время следствия.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня этого года. Ее тело с признаками насильственно смерти нашли только 19 августа. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали — им оказался 40-летний мужчина, который снимал квартиру недалеко от ее дома. 27 августа суд арестовал его на два месяца.