Криминал 12 декабря 2023, 15:33 Родителей стрелявшего в мальчика ребенка из Свердловской области приговорили к выплате 70 тысяч

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В Ивделе родителей 11-летнего приговорили к выплате компенсации за то, что их ребенок выстрелил в знакомого. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мальчики 10 и 11 лет повздорили на детской площадке. И старший выстрелил младшему в лицо из пневматического газобаллонного пистолета. Ребенок лишился зуба, еще один — сломал. В результате суд встал на сторону пострадавшей стороны, и родителей стрелявшего мальчика обязали выплатить второй семье 70 тысяч рублей.

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