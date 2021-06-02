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    02 июня 2021, 17:47

    Родителей, потерявших четверых детей при пожаре, осудят за мошенничество

    Полина Петрова

    Семейную пару из Тюмени, которая потеряла при пожаре четверых детей, будут судить за мошенничество, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России по региону.

    Родителей, потерявших четверых детей при пожаре, осудят за мошенничество

    «В ходе следствия установлено, что сгоревший дом был куплен многодетными родителями по программе „Молодая семья“ и с использованием средств материнского капитала. Обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома», — уточнили следователи.

    Отмечается, что мужчина и женщина завысили цену недвижимости. Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

    Осенью прошлого года в жилом доме в СНТ «Малинка» произошло возгорание. На месте пожара спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки. Еще троих детей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там они позже скончались от полученных травм. Ребята находились дома без присмотра взрослых.