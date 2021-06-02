Родителей, потерявших четверых детей при пожаре, осудят за мошенничество

Семейную пару из Тюмени, которая потеряла при пожаре четверых детей, будут судить за мошенничество, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России по региону.

«В ходе следствия установлено, что сгоревший дом был куплен многодетными родителями по программе „Молодая семья“ и с использованием средств материнского капитала. Обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома», — уточнили следователи.

Отмечается, что мужчина и женщина завысили цену недвижимости. Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Осенью прошлого года в жилом доме в СНТ «Малинка» произошло возгорание. На месте пожара спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки. Еще троих детей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там они позже скончались от полученных травм. Ребята находились дома без присмотра взрослых.