Родителей, оставивших ребенка голым на улице зимой, арестовали

Родителей, подозреваемых в том, что они выгнали ребенка голым на мороз на Алтае, арестовали. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры Шелаболихинского района.

Прокурор Павел Будянский поддержал ходатайство следователя, который запросил такую меру пресечения. Суд арестовал семейную пару на два месяца.

«Неравнодушные граждане обратили внимание на малолетнего ребенка, находящегося на морозе без верхней одежды. Эти обстоятельства стали поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящих событий в жизни ребенка и его братьев», — сказал заместитель прокурора Алтайского края Рамиль Рафиков.

Помимо этого, прокуратура начала проверку работы служб, призванных следить за семьей потерпевшего ребенка. Также трем братьям помогли врачи и психологи, сейчас они в безопасности.

Мальчика, стоявшего голым на морозе зимой, нашли и засняли на видео прохожие. Ролик появился в социальных сетях. Позже СМИ писали, что его семья уже состояла на учете как неблагополучная.