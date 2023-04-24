Эксклюзив 24 апреля 2023, 19:03 «Родила в туалете, потом убила». Подозреваемая рассказала о расправе над младенцем в поезде Подозреваемая в убийстве младенца в поезде на МЦК рассказала о родах и расправе в туалете

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Молодая женщина, подозреваемая в жестоком убийстве своего новорожденного ребенка, рассказала на допросе о том, как родила в туалете поезда «Ласточка» на МЦК, а после расправилась с младенцем. Видео появилось в распоряжении «360».

По словам женщины, 23 апреля она села в поезд «Ласточка» на станции МЦК Новохохловская.

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«Сидела и почувствовала, что у меня начались роды, зашла в туалет, там родила и убила ребенка. [Убила] ножницами, [тело младенца] выкинула в мусорное ведро», — сказала подозреваемая.

Тело ребенка нашли в туалете. При осмотре эксперты обнаружили ножевые ранения на шее, а во рту у младенца был сверток бумаги. По информации источника «360», подозреваемая — жительница города Чехова.

Против нее возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Все обстоятельства преступления устанавливаются.