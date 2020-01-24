Рязанец продал машину любимой, чтобы сделать ей подарок
Жительница Рязани узнала об угоне ее автомобиля, когда он попал на штрафстоянку. Похитителем оказался ее же сожитель, продавший автомобиль ради решения финансовых проблем. Об этом сообщил сайт myrussia.life со ссылкой на региональный ГИБДД.
31-летнего жителя Рязани задержали по подозрению в угоне автомобиля у его 32-летней сожительницы. Автомобиль угнали из запертого гаража, в котором он простоял долгое время.
Женщина не поверила, когда ей сообщили, что ее автомобиль ВАЗ-2101 находится на штрафстоянке, и отправилась проверять гараж. Автомобиля там не оказалось, как и следов взлома.
На стоянке выяснилось, что автомобиль стал участником ДТП. В момент аварии, за рулем находился посторонний человек, который ранее купил автомобиль у молодого мужчины.
Оказалось, сожитель владелицы автомобиля постоянно нуждался в деньгах на спиртное и подарки для возлюбленной. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.