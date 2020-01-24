Рязанец продал машину любимой, чтобы сделать ей подарок

31-летнего жителя Рязани задержали по подозрению в угоне автомобиля у его 32-летней сожительницы. Автомобиль угнали из запертого гаража, в котором он простоял долгое время.

Женщина не поверила, когда ей сообщили, что ее автомобиль ВАЗ-2101 находится на штрафстоянке, и отправилась проверять гараж. Автомобиля там не оказалось, как и следов взлома.

На стоянке выяснилось, что автомобиль стал участником ДТП. В момент аварии, за рулем находился посторонний человек, который ранее купил автомобиль у молодого мужчины.

Оказалось, сожитель владелицы автомобиля постоянно нуждался в деньгах на спиртное и подарки для возлюбленной. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.