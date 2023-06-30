Криминал 30 июня 2023, 02:37 Рязанец покончил с собой на глазах у матери «МК»: 45-летний житель Рязани покончил с собой на глазах у матери Flickr

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Труп 45-летнего мужчины обнаружили в Клепиковском районе Рязанской области. Как стало известно изданию «Московский комсомолец Рязань», мужчина покончил с собой на глазах у матери.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1978 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщил изданию представитель регионального Следственного комитета.

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Официально правоохранительные органы не сообщали об этом происшествии. Подробности уточняются.

Ранее стало известно о смерти одного из создателей термоядерной бомбы 92-летнего Григория Клинишова. Умер физик-ядерщик, по данным экстренных служб, «в результате самоубийства». Перед тем, как покончить с жизнь, он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родными и близкими и попросил у всех прощения.