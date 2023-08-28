Криминал 28 августа 2023, 12:51 Ряд терактов накануне выборов предотвратили в Запорожской области ТАСС: в Запорожской области накануне выборов предотвратили несколько терактов РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ выявили украинскую агентурную сеть СБУ, которая планировала совершить ряд терактов на территории Запорожской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

«Силовики задержали несколько местных жителей, каждый из которых выполнял собственную роль в планировании взрывов. Они держали связь с одним и тем же куратором из СБУ. По задумке спецслужб Украины, взрывы могли состояться в местах массового скопления людей», — уточнили силовики.

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По их мнению, деятельность СБУ в Запорожской области может быть связана с предстоящими выборами в местное Законодательное собрание.

Исполнителей привлекали к сотрудничеству с украинским ведомством путем шантажа и угроз. После согласия о содействии кураторы поручали им слежку за перемещениями военной техники, а также уточнение адресов проживания руководства области.

Постепенно задания исполнителей усложнялись, им приказывали совершать подрывы, минировать автомобили, хранить взрывчатые вещества.

«Российские силы проконтролировали общение исполнителя с куратором, что позволили задержать остальных участников агентурной сети», — добавил источник.

Ранее появилось видео задержания украинца, планировавшего теракт в Запорожской области.