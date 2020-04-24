Рисовавший на вагоне граффитист открыл стрельбу по охранникам в Петербурге

Все произошло в ночь на 23 апреля в районе железнодорожной станции. Хулиганы успели разукрасить несколько двухэтажных вагонов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде. О том, пострадал ли кто-то в результате стрельбы, не сообщается.

Ранее в РЖД рассказали, что с января по март граффити появились на 52 объектах Октябрьской железной дороги (идет с севера на юг от Мурманска до Москвы, соединяя, в том числе Москву с Санкт-Петербургом). В основном вандалы разрисовывают вагоны электричек.

В апреле РЖД изменили правила покупки билетов, требуя указывать номер мобильного телефона или e-mail.