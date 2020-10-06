Риэлтора обвинили в мошенничестве в Краснодарском крае

По версии следствия, женщина, будучи главой риэлторского агентства, заключила с шестью людьми договоры купли-продажи недвижимости. В качестве предоплаты она получила свыше семи миллионов рублей. Но у нее не было разрешительной документации на возведение домов, и она не выполнила своих обязательств. Уголовное дело направлено в суд.