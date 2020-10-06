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    06 октября 2020, 20:13

    Риэлтора обвинили в мошенничестве в Краснодарском крае

    Артур Блянихов

    В Краснодарском крае перед судом предстанет 35-летняя жительница Ейского района. Ее обвинили в мошенничестве, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По версии следствия, женщина, будучи главой риэлторского агентства, заключила с шестью людьми договоры купли-продажи недвижимости. В качестве предоплаты она получила свыше семи миллионов рублей. Но у нее не было разрешительной документации на возведение домов, и она не выполнила своих обязательств. Уголовное дело направлено в суд.

    Новости SMI.FM