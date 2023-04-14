Криминал 14 апреля 2023, 01:27 Риелтор убил клиентку в Дагестане ради полученных с продажи квартиры денег

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В Дагестане завершили расследование уголовного дела против риелтора, которого заподозрили в убийстве своей клиентки. Об этом сообщило Nation News.

Следователи выяснили, что погибшая обратилась к риелтору для продажи квартиры за миллион рублей. В качестве оплаты за услуги женщина предложила ему 40 тысяч рублей.

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Однако злоумышленник передал ей лишь 600 тысяч, оставив остальные средства себе. После мужчина отвез пострадавшую в Карабудахкентский район, где задушил, разбил телефон и похитил остальные деньги.