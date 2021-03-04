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    04 марта 2021, 11:22

    «Риелтор» получил 100 млн рублей, вкладывая чужие деньги в финансовую пирамиду

    Полина Петрова

    Женщина из Барнаула, которая представлялась риелтором, получила 100 миллионов рублей, вкладывая деньги клиентов в финансовую пирамиду, сообщила «Общественная служба новостей».

    «Риелтор» получил 100 млн рублей, вкладывая чужие деньги в финансовую пирамиду

    В течение трех лет гражданка предлагала доверчивыми людям инвестировать в строящуюся недвижимость. Далее она вкладывала средства жителей Алтайского края в денежную пирамиду. В итоге ей удалось заработать крупную сумму. В целом от услуг женщины пострадали 127 человек.

    Лжериелтора обвинили в мошенничестве. Сейчас она находится под стражей.