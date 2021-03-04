«Риелтор» получил 100 млн рублей, вкладывая чужие деньги в финансовую пирамиду

Женщина из Барнаула, которая представлялась риелтором, получила 100 миллионов рублей, вкладывая деньги клиентов в финансовую пирамиду, сообщила «Общественная служба новостей».

В течение трех лет гражданка предлагала доверчивыми людям инвестировать в строящуюся недвижимость. Далее она вкладывала средства жителей Алтайского края в денежную пирамиду. В итоге ей удалось заработать крупную сумму. В целом от услуг женщины пострадали 127 человек.

Лжериелтора обвинили в мошенничестве. Сейчас она находится под стражей.