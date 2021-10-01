РИА «Новости»: бывшая замминистра Ракова объявлена в розыск

Бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Источник отметил, что помогающие ей скрываться от следствия будут привлечены к уголовной ответственности.

Ракова с 2018 по 2020 год была заместителем министра просвещения РФ. Весной 2020 года стало известно, что она покинула этот пост и стала вице-президентом Сбербанка.

Ракову заподозрили в преступлениях, которые она могла совершить еще во время своей работы в Минпросвещения. Речь идет о хищении более 50 миллионов рублей. По данным следствия, она похитила эти деньги во время реализации госконтрактов в сфере образования.

В конце сентября обыски прошли у Раковой дома и на работе. После этого она не явилась на допрос. Топ-менеджер уехала из дома и выключила телефон.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Расследование дела продолжается.