РИА ФАН: Житель Ленобласти насиловал падчерицу и собственную дочь

Житель деревни в Гатчинском районе Ленинградской области насиловал собственную дочь и падчерицу. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление написала супруга злоумышленника. Она рассказала, что мужчина изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Спустя время удалось выяснить, что в конце октября он также подверг насилию свою собственную восьмилетнюю дочь. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. В настоящее время преступник находится в «Крестах».