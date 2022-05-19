РИА ФАН: трое жителей Кубани нелегально производили алкоголь
Трое жителей Краснодарского края нелегально производили алкоголь. Темрюкский районный суд вынес злоумышленникам приговор. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
По версии следователей, в 2018 году осужденные нелегально производили алкогольную продукцию. Для своих целей они использовали два нежилых помещения. В производстве также участвовали местные жители, которые не знали о том, что производство является нелегальным. Минимальная розничная стоимость произведенного алкоголя составила 26 053 268 рублей.
Одного из организаторов бизнеса приговорили к трем годам колонии, другого — к четырем. Еще один получил условное наказание.