Результатов экспертизы останков тела рэпера Энди Картрайта все еще нет. Об этом заявила «360» Ирина Скурту, адвокат жены погибшего Марины Кохал.

«Мы не признаем вину. Да, Марине предъявлено обвинение в убийстве неустановленным способом. Но результатов экспертизы еще нет. Неясно, отчего он умер. Не могу ничего сказать об обнаружении наркотических средств в крови Картрайта, у меня нет таких данных. Марина нормально держится, молодец», — рассказала Ирина Скурту.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Марине Кохал в убийстве мужа.

«По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, женщина расчленила тело мужа, чтобы скрыть следы преступления. СМИ также писали, что она специально отрезала кончики пальцев рэпера, чтобы его было труднее опознать.