Криминал 04 сентября 2023, 09:57 Резонансное дело в Перми. Мужчина погиб в драке после просьбы дать сигарету РИА «Новости»: мужчина погиб в Перми после жестокой драки с подростками РИА «Новости»

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Близкие попрощались в Перми с погибшим в драке Евгением Тунгусовым. По предварительным данным, 37-летнего мужчину и его брата избили двое подростков. Однако очевидцы заявили, что нападавших было больше. Об этом сообщило РИА «Новости».

Случай произошел в ночь с 18-го на 19 августа, когда братья шли из бара домой. Их около остановки «Гайвинский рынок» примерно в 03:00 окликнули школьники и попросили дать прикурить.

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Однако между местными жителями завязалась сначала словесная перепалка, а потом и драка. Очевидец Александр заявил, что один пострадавших лежал на тротуаре, а за вторым бегали несколько подростков. Когда мужчина спросил у молодых людей в чем дело, ему сказали, что братья сами виноваты, а потом скрылись с места ЧП. В итоге Тунгусов скончался по пути в больницу, его брат выжил и сейчас находится в медучреждении.

«В гробу Женю было просто не узнать. На лице столько грима, и все равно хорошо видны синяки, ссадины. Даже трудно представить, с какой яростью и силой его пинали ногами», — сказала знакомая скончавшегося Елена.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи задержали двух подозреваемых, ими оказались 16-летние подростки. Расследование дела под личный контроль взял руководитель СК Александр Бастрыкин.