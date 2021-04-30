Резонансное дело против инспектора заповедника закрыли в Бурятии

Уголовное дело против сотрудника Байкальского заповедника было возбуждено по факту превышения должностных полномочий во время поимки браконьеров. Следователи Республики Бурятия закрыли резонансное дело и сняли все обвинения с государственного инспектора.

Как сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу заповедника, учреждение благодарит всех неравнодушных людей за поддержку во время длившегося разбирательства.

Инцидент, после которого против сотрудника заповедника возбудили уголовное дело, произошел в октябре прошлого года. На территории Алтачейского заказника инспектор задержал пятерых браконьеров, которые убили двух косуль. В дальнейшем против него были выдвинуты обвинения за то, что он якобы избил одного из нелегальных охотников, сломав ему ребро. Расследование этого дела привлекло к себе массу внимания общественности. На сторону инспектора встали не только известные экозащитники, но и чиновники.

При этом сам инспектор и его коллеги, которые принимали участие в задержании, утверждали, что никаких избиений не было. Напротив, браконьеры сбили инспектора на машине, пытаясь скрыться с места преступления, из-за чего он получил перелом руки и сотрясение мозга.