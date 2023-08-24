Криминал 24 августа 2023, 09:19 Резко стал падать в последний момент. Появился отчет о полете самолета Пригожина Flightradar24: лайнер Пригожина Embraer резко начал снижение в последние секунды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самолет Embraer Legacy 135, на котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, стал резко падать в последние секунды своего полета. Такие данные появились в отчете сервиса Flightradar24, который следит в режиме онлайн за полетами лайнеров по всему миру.

Экипаж бизнес-джета начал передавать данные в 17:46 23 августа. Уже в 18:10 лайнер набрал высоту примерно 8,5 километра и продолжал горизонтальный полет следующие девять минут.

Реклама

Затем самолет то набирал высоту, то снижался. Уже в 18:19 судно начало падать. Embraer за 22 секунды потерял 2,5 километра высоты, после этого связь с ним прервалась, и он потерпел крушение. Лайнер при этом не передавал данные о своем местонахождении.

Авиакатастрофа произошла накануне вечером в Тверской области. На борту находились 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Росавиация подтвердила, что в бизнес-джете летели Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Единственной женщиной на лайнере была стюардесса Кристина Распопова.