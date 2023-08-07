Криминал 07 августа 2023, 16:12 Режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в московской квартире Mash: тело режиссера Светланы Джимбиновой спустя год нашли в квартире в Москве Официальный сайт Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

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Известного российского режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в собственной квартире. Труп был мумифицированным. Оказалось, что тело пролежало в квартире около года, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, о режиссере вспомнили ее соседи. Они поняли, что женщину давно не видели и стали пытаться выйти с ней на связь. Они вызвали полицию после того, как неоднократно попытались попасть к ней домой.

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Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, взломали дверь и обнаружили в квартире мумифицированный труп. Эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года.

За свою жизнь Светлана Джимбинова написала десятки работ и поставила шесть спектаклей в театре имени Евгения Вахтангова.