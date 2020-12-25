Режиссера Галину Евтушенко ограбили в Москве

По данным газеты «Известия», на нее напали, когда она выносила мусор. К женщине подошла группа мужчин, один из которых представился дворниками. Потом он выхватил у нее телефон и убежал.

Сумму ущерба оценили в 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве были задержаны трое уроженцев ближнего зарубежья, которых заподозрили в разбойном нападении. Они напали на мужчину, избили и ограбили.