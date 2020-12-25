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    25 декабря 2020, 18:45

    Режиссера Галину Евтушенко ограбили в Москве

    Дарья Морозова

    Неизвестный ограбил режиссера Галину Евтушенко в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    По данным газеты «Известия», на нее напали, когда она выносила мусор. К женщине подошла группа мужчин, один из которых представился дворниками. Потом он выхватил у нее телефон и убежал.

    Сумму ущерба оценили в 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Ранее в Москве были задержаны трое уроженцев ближнего зарубежья, которых заподозрили в разбойном нападении. Они напали на мужчину, избили и ограбили.