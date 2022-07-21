Режиссер «Ералаша» Белостоцкий получил 14 лет за педофилию

Солнцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 48-летнему режиссеру детского киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Дело обвиняемого расследовали по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

В ведомстве пояснили, что в ноябре 2018 года Белостоцкий в своей московской квартире совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, с которым был знаком. Ребенок находился в беспомощном состоянии и не мог оказать сопротивления взрослому мужчине.

Суд учел позицию стороны обвинения и приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее СМИ сообщали, что режиссер перестал выходить на связь с друзьями и близкими в октябре прошлого года. В социальных сетях появлялись сообщения, что Белостоцкий болен и не может ни с кем общаться.

После стало известно об аресте режиссера по уголовному делу о развратных действиях. Журналисты уточнили, что во время обыска в квартире Белостоцкого следователи нашли порнографические фото и видео с детьми.