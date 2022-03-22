«Ревность, обида». Обливший молодую пару кислотой в Домодедове назвал свои мотивы

Молодой человек, задержанный по подозрению в нападении с серной кислотой на молодую пару в Домодедове, рассказал, что знаком с пострадавшей более 10 лет. По его словам, сейчас с этой девушкой они «в ссоре». Видео допроса опубликовали на сайте «МВД Медиа».

Подозреваемый сказал, что знаком с пострадавшей девушкой примерно с 2011 года. Отвечая на вопрос, в каких они отношениях находятся, он сказал, что «на данный момент в ссоре».

На допросе молодой человек признался, что это действительно он облил свою старую знакомую серной кислотой, а с ней и ее нынешнего парня.

«Ревность, обида», — так задержанный объяснил мотив преступления.

Он также рассказал, как купил серную кислоту.

«Магазин нашел в интернете. Приобрел вживую», — сказал подозреваемый.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предварительное расследование продолжается.

Девушка и молодой человек, пострадавшие в результате нападения, которое было совершено утром в понедельник возле подъезда жилого дома, получили химические ожоги. По данным Telegram-канала «112», девушка в тяжелом состоянии, у нее ожог 20% тела, лица и правого глаза, она рискует потерять зрение. Серная кислота также попала на кисти рук 11-летнего школьника, который случайно оказался рядом. Подозреваемого задержали накануне вечером.