Криминал 26 июня 2023, 18:53 Ревнивый житель Пермского края поджег дом своего соперника

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Житель Нытвы Пермского края поджег жилой дом, в котором его бывшая девушка проживала с новым возлюбленным. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сайта ГУ МВД по региону.

Злоумышленник пришел к своей бывшей девушке и попытался поговорить с ней. Однако она отказалась от общения.

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«Желая добиться внимания женщины, фигурант решил поджечь деревянный дом, где она проживала с новым ухажером», — отметили в ведомстве.

Пламя потушили быстро, так как его заметили прохожие. Против поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».