Ревнивый житель Набережных Челнов убил собутыльника и отрезал ему половой орган

Житель Набережных Челнов во время пьяной драки убил собутыльника. Сделал он это из ревности к их общей знакомой.

Как сообщает inkazan.ru, в квартире нашли труп мужчины со следами многочисленных побоев на голове и с отрезанным половым органом.

Вскоре подозреваемого в жестоком убийстве задержали. Им оказался ранее уже имевший неприятности с законом местный житель. Он рассказал, что убил приятеля в ходе пьяного конфликта, приревновав его к знакомой женщине.

Возбуждено уголовное дело. Его вменяемость должна установить психолого-психиатрическая экспертиза.