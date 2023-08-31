31 августа 2023, 14:17
Ревнивый житель Кургана отправится в тюрьму за смертельное избиение знакомого
Житель Кургана получил срок за то, что на почве ревности до смерти избил знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Курганской области.
Преступление произошло в марте на улице Половинской. К мужчине в гости пришла пара его знакомых. В какой-то момент на почве ревности между мужчинами возник конфликт. Тогда хозяин квартиры избил своего гостя и выгнал его из дома. Утром пострадавшего обнаружили лежащим на лестничной площадке. Его доставили в больницу, где он и умер.
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Полицейские задержали нападавшего, он признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима.
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