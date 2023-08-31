Криминал 31 августа 2023, 14:17 Ревнивый житель Кургана отправится в тюрьму за смертельное избиение знакомого

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Житель Кургана получил срок за то, что на почве ревности до смерти избил знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Курганской области.

Преступление произошло в марте на улице Половинской. К мужчине в гости пришла пара его знакомых. В какой-то момент на почве ревности между мужчинами возник конфликт. Тогда хозяин квартиры избил своего гостя и выгнал его из дома. Утром пострадавшего обнаружили лежащим на лестничной площадке. Его доставили в больницу, где он и умер.

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Полицейские задержали нападавшего, он признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима.