Криминал 30 августа 2023, 17:48 Ревнивый россиянин облил кислотой возлюбленную Облившего в припадке ревности кислотой девушку в Краснодарском крае задержали РИА «Новости»

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Госпитализацией закончились романтические отношения для молодой девушки из Усть-Лабинска Краснодарского края. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, мужчина в приступе ревности облил возлюбленную кислотой.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в Центральную районную больницу, где врачи поставили ей диагноз химический ожог тела.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно представал перед судом, а Краснодарский край приехал из Иркутской области.

Все материалы дела правоохранители передали в краевой главк СК для решения о заведении уголовного дела.