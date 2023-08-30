30 августа 2023, 17:48
Ревнивый россиянин облил кислотой возлюбленную
Облившего в припадке ревности кислотой девушку в Краснодарском крае задержали
Госпитализацией закончились романтические отношения для молодой девушки из Усть-Лабинска Краснодарского края. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, мужчина в приступе ревности облил возлюбленную кислотой.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в Центральную районную больницу, где врачи поставили ей диагноз химический ожог тела.
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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно представал перед судом, а Краснодарский край приехал из Иркутской области.
Все материалы дела правоохранители передали в краевой главк СК для решения о заведении уголовного дела.
МВД РФ
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