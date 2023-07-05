05 июля 2023, 12:07
Ревнивый муж казнил свою жену средь бела дня в Нижнем Новгороде
СК: в Приокском районе Нижнего Новгорода мужчину заподозрили в убийстве супруги
В Нижнем Новгороде днем жестоко убили женщину. Следователи завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В Приокском районе города Нижнего Новгорода мужчина подозревается в убийстве своей супруги», — рассказали в ведомстве.
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По версии следствия, 2 июля средь бела дня на улице Тропинина мужчина в момент объяснения со своей женой набросился на нее с ножом.
Фигурант ранил 36-летнюю женщину в грудь, она скончалась на месте происшествия.
Подозреваемого в преступлении заключили под стражу. Мужчина уже дал признательные показания, он пояснил, что причиной конфликта стала ревность.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В середине июня житель Челябинска зарезал девятилетнюю дочь и выпал из окна, пока жена была на работе.
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