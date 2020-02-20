Ревнивый челябинец убил соперника на глазах у девушки. Он преследовал ее годами

Жительница Челябинска на себе прочувствовала, что такое нездоровая любовь. Поклонник преследовал ее три года: пытался залезть в квартиру через окно, угрожал соперникам расправой и протыкал шины авто. Очередной приступ ревности привел к жестокому убийству. Одержимый молодой человек прямо среди улицы убил того, с кем, как ему казалось, женщина крутила роман.

Нападение

Перед расправой преследователь звонил Елене с угрозами, что убьет соперника. Он заявил, что видел мужчину, который выходил из ее подъезда. Молодой человек твердил о том, что они были вместе.

«Я прям буду его жестоко убивать я тебе клянусь. Я буду его убивать», — кричал он в трубку.

В итоге эти угрозы закончились реальным убийством. Мужчина подкараулил Елену и Дениса на улице 17 февраля, а затем напал на «конкурента» с ножом. По словам девушки, убийцу зовут Юрий Якунин.

«Денис, когда увидел, что у Якунина нож в руках, он побежал от него <…> Первые удары ножом ему были нанесены прямо на проезжей части. Здесь стояла белая машина и уже около этой машины он нанес ему еще несколько ножевых ранений», — рассказала «360» Елена.

Источник фото: телеканал «360»/ Нож, которым убили Дениса Петрова

Раненый мужчина сначала присел, потом ему стало совсем плохо и он упал. Когда спутница подошла к раненому, он был весь в крови и больше встать не смог. Елена сразу же вызвала скорую.

«Денис подполз ко мне, обнял меня за ноги. Увидев это, Якунин начал его пинать ногами по лицу, в грудь. по животу. Потом унялся», — вспоминает она. После этого убийца скрылся, а мужчину с ранениями доставили в больницу. Врачи отправили его в реанимацию и начали бороться за жизнь, но спасти Дениса не удалось.

«Не было сил убежать»

Утром следующего дня он скончался. У Дениса Петрова осталась родная сестра, которая узнала о смерти брата от друга.

«Мне позвонил друг в пять минут первого. Я ему перезвонила в шесть утра и он мне сказал, что Денис в больнице», — поделилась Оксана Савина.

Источник фото: телеканал «360»/Оксана Савина

Когда она приехала в больницу, медики попросили подождать. Пострадавший был в реанимации, куда Оксану не пустили. Позже ей сообщили, что в 9:30 Денис умер.

«Мне сказали, что он в тяжелом состоянии, что у него повреждена печень. Много крови он потерял очень <…> Он был весь желтый, абсолютно желтый, так как печень сильно повредили», — отметила сестра.

По словам Оксаны, она не знала, кто именно убил ее родственника. Ей сообщили только, что нападавший был знакомым Дениса.

«Брат вообще спокойный, абсолютно спокойный был. На тот момент он болел, у него температура была. Он может и убежал бы, но он просто с температурой для два или три был. У него не было сил, наверное, убежать», — предположила она.

«Одержимый»

Якунин пошел на убийство из-за ревности, считает Елена. Но это тяжело назвать какой-то случайностью. Молодой человек преследовал и добивался девушку уже давно. Женщина на взаимность не шла, поэтому сталкер придумывал все более изощренные варианты.

Как рассказал «360» сосед Елены, женщина была под бесконечным преследованием. Она сама и ее знакомые обращались к участковому, но тот никак не реагировал на жалобы. А тем временем Якунин залезал в окно к возлюбленной по пожарной лестнице, что ни раз видели соседи. Он постоянно следил за Еленой и пытался врываться в квартиру.

«Одержимый вообще. Он ее преследовал, вообще конкретно преследовал. Я ей еще сказал: „Ходи, Лен, с баллончиком, ходи с чем угодно, ну хотя бы обезопась себя чем-то“. Он сколько ей машину перецарапал всю, колеса ей протыкал, я заколебался колеса помогать ей менять, красить [машину]», — подчеркнул сосед женщины.

Юрий Якунин

Уголовное дело

Убийство человека не может просто так сойти с рук. Нападением на Дениса Петрова занялись следователи, которые возбудили уголовное дело.

По данным СК, молодой человек напал с ножом на 29-летнего мужчину в Тракторозаводском районе Челябинска. Он ударил свою жертву как минимум восемь раз, из-за чего мужчина скончался.

«По ходатайству следователя СК обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Теперь у Елены появилась надежда, что она наконец избавится от одержимого поклонника.