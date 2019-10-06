Ревнивый австриец застрелил бывшую и всю ее семью
Молодой человек убил пять человек на горнолыжном курорте в Австрии. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на данные местной полиции.
Молодой человек из-за ревности расстрелял свою подругу и четверых членов ее семьи на тирольском курорте Китцбюэль. Он пришел в дом к бывшей возлюбленной и убил ее. Потом он лишил жизни ее родителей, брата и нового молодого человека.
Мужчина добровольно сдался полиции, его задержали. У него изъяли пистолет. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, допрашивают подозреваемого.
Известно, что подозреваемый — местный житель. Изначально газета писала, что нападавший был несовершеннолетним, однако позднее выяснилось, что мужчине 25 лет.