Ревнивый австриец застрелил бывшую и всю ее семью

Молодой человек из-за ревности расстрелял свою подругу и четверых членов ее семьи на тирольском курорте Китцбюэль. Он пришел в дом к бывшей возлюбленной и убил ее. Потом он лишил жизни ее родителей, брата и нового молодого человека.

Мужчина добровольно сдался полиции, его задержали. У него изъяли пистолет. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, допрашивают подозреваемого.

Известно, что подозреваемый — местный житель. Изначально газета писала, что нападавший был несовершеннолетним, однако позднее выяснилось, что мужчине 25 лет.