Криминал 07 июля 2023, 13:18 Ревнивый амурчанин застрелил из ружья двух человек

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В Амурской области местного жителя подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Конфликт произошел на почве ревности. Женщина сказала своему сожителю, что уходит к другому. Отвергнутый амурчанин взял ружье и отправился за возлюбленной. Подозреваемый застрелил ее и соперника, а потом решил прятаться в лесу. Но быстро понял, что это не выход, и сдался. Мужчину заключили под стражу.

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