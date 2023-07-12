Криминал 12 июля 2023, 17:24 Ревнивую ростовчанку приговорили к году колонии за нападение на сожителя

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В Новошахтинске к году колонии приговорили местную жительницу, которая с ножом напала на своего сожителя и ранила его. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пара жила вместе, но влюбленные часто ссорились. Мужчина даже бил даму сердца. А однажды изменил, и о неверности стало известно. Но женщина простила возлюбленного. Но, оказалось, не до конца.

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После одного из застолий она вновь припомнила мужчине его грехи, схватила нож и трижды ударила его в живот. А потом сама обработала раны. Пострадавший отказался обращаться к врачам, беспокоясь за свободу своей дамы. Но через два дня ему стало плохо, пришлось вызвать скорую.

В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело, ее приговорили к году колонии общего режима. При этом мужчина просил отпустить ее, потому что не держал зла.

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