Криминал 21 февраля 2024, 18:19 Ревнивую Пензячку будут судить на нападение на возлюбленного с ножом

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Дело 38-летней ревнивицы из Октябрьского района Пензенской области, которая несколько раз ударила возлюбленного ножом, передали в суд. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года сожитель женщины признался в измене, что спровоцировало серьезную ссору. Разозлившаяся пензячка схватила нож и несколько раз ударила возлюбленного. Он сбежал из квартиры и смог сам вызвать скорую. Несмотря на то, что мужчина простил напавшую на него даму сердца, уголовного дела избежать не удалось. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

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