Криминал 02 июня 2023, 16:26 Ревнивца из Красноярска осудили за издевательства над беременной девушкой

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В Красноярске 31-летнего мужчину осудили на 5,5 года за истязание над беременной девушкой. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГСУ СК России по региону.

Мужчина познакомился с 22-летней девушкой, у них завязались отношения. Возлюбленная была беременна от другого, но сначала это не смущало ее ухажера. Однако вскоре ревнивец решил проверить верность своей подруги. Он написал девушке с другого номера и предложил встречу. Она согласилась, потому что сразу догадалась о личности поклонника и решила подыграть.

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Ослепленный ревностью мужчина приехал к девушке сам, угрожая ножом, он затащил ее в квартиру к другу, избил, остриг и облил зеленкой. Свои издевательства он снимал на камеру мобильного, а потом выложил запись в интернет.

Истязателя осудили на 5,5 года колонии строгого режима.

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