Ревнивого жителя Урала заподозрили в убийстве жены

В Челябинской области задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве собственной жены на почве ревности. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Убийство произошло в селе Кизильское. Вернувшись после работы, мужчина не застал дома супругу и предположил, что она может быть в гостях у его товарища.

«Там он услышал их голоса, но дверь ему не открыли, тогда он сбегал домой, взял монтировку, вскрыл дверь квартиры товарища и там застал и его, и свою жену», — рассказал инсайдер.

Подозреваемый скинул супругу с дивана, а товарища ранил ножом в шею. В результате женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась. Раненный мужчина остался жив. Возбуждено уголовное дело.