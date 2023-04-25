Криминал 25 апреля 2023, 17:46 Ревнивицу из Новосибирска будут судить за поджог своей подруги

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В Новосибирске перед судом предстанет женщина, которая обвиняется в поджоге своей подруги из ревности. Об этом сообщил сайт «КП — Новосибирск».

По данным следствия, осенью прошлого года женщины вместе выпивали, между ними произошла ссора. В результате конфликта обвиняемая схватила подругу за волосы и вытащила ее в подъезд, после чего облила горючим и подожгла.

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Отмечается, что на помощь пострадавшей пришли соседи, они вызвали скорую.