25 апреля 2023, 17:46
Ревнивицу из Новосибирска будут судить за поджог своей подруги
В Новосибирске перед судом предстанет женщина, которая обвиняется в поджоге своей подруги из ревности. Об этом сообщил сайт «КП — Новосибирск».
По данным следствия, осенью прошлого года женщины вместе выпивали, между ними произошла ссора. В результате конфликта обвиняемая схватила подругу за волосы и вытащила ее в подъезд, после чего облила горючим и подожгла.
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Отмечается, что на помощь пострадавшей пришли соседи, они вызвали скорую.
Преступления
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