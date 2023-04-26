26 апреля 2023, 16:31
Ревнивец из Пензы напал с ножом на нового возлюбленного бывшей жены
Житель Пензы в порыве ревности ударил ножом нового мужчину своей бывшей жены. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Как установили следователи, 26-летний мужчина выследил свою супругу с ее возлюбленным и узнал, где они живут. Завязался конфликт. В его ходе ревнивец схватил нож и ударил им соперника в шею и голову.
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Врачи смогли спасти жизнь пострадавшего. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушения на убийство».
Поножовщины
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