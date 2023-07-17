Криминал 17 июля 2023, 16:42 Ревнивец едва не забил ножом-мачете жену в Красноярске МВД: жительницу Красноярска едва не забил ножом-мачете ревнивый муж РИА «Новости»

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Житель Красноярска едва не зарезал свою жену ножом-мачете во дворе жилого дома. На преступление его толкнула ревность, сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

Информацию о ЧП во дворе дома на улице Чайковского в Ленинском районе передали правоохранителям днем 15 июля.

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Сотрудники полиции установили, что 39-летней потерпевшей нанесли колото-режущие ранения. Ножом ее ударил муж, который неожиданно подошел к супруге со спины.

Пострадавшая смогла забежать в находившуюся рядом парикмахерскую, сотрудники салона вызвали скорую и полицию.

Злоумышленника вскоре задержали. У него изъяли орудие преступления. Правоохранителям он пояснил, что напал на жену из-за ревности.

Против задержанного возбудили дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Ревнивому мужу грозит до двух лет лишения свободы.