Ревнивая жительница Владимира убила мужа ударом ножа в ногу

Жительницу Владимира обвинили в предумышленном убийстве собственного супруга. Причиной убийства послужила ревность. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в июне этого года. Во время застолья между подсудимой и ее супругом завязался конфликт. Женщина схватила нож и ударила супруга под коленом. Она нанесла ему сквозное колото-резанное ранение в подколенной области с полным пересечением подколенной вены и краевым пересечением подколенной артерии.

Испугавшись, женщина обработала мужчине рану и перевязала ее. Однако он все-таки погиб от потери крови. Подсудимая полностью признала свою вину. Ее ждет до 15 лет лишения свободы.