Ревнивая женщина ослепила сожителя в Кировской области

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ослепила своего возлюбленного. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что на почве ревности женщина плеснула мужчине уксусной кислотой в лицо. Получив ожог левого глаза, пострадавший обратился за помощью к медикам. Им не удалось спасти ему зрение. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.