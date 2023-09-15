15 сентября 2023, 15:49
Рецидивиста заподозрили в краже 2 миллионов рублей из автосалона в Петербурге
В Петербурге задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в краже двух миллионов рублей из одного из городских автосалонов. Об этом сообщил Piter.TV.
Полицейские считают, что в июле мужчина через окно проник в офис организации и украл оттуда деньги. Кроме того, он уже имеет судимость за кражу, мошенничество и другие преступления. Теперь рецидивист стал фигурантом нового уголовного дела.
Кражи
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