Рецидивиста-наркосбытчика задержали в Самарской области

Сотрудники полиции задержали наркоторговца в Сергиевском районе Самарской области. При этом ранее злоумышленник уже был судим. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, мужчина приобрел наркотические вещества через интернет. Какую-то часть веществ он планировал оставить себе, а оставшееся хотел реализовать.

Задержали подозреваемого в его доме в поселке Суходол. В ходе обыска у него обнаружили свертки с порошком серо-коричневого цвета. После эксперты удалось установить, что мужчина хранил у себя дома героин в крупном размере. Возбуждены два уголовных дела.