Криминал 05 сентября 2023, 18:08 Рецидивиста из Пензенской области осудили на 9 лет

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Жителя Никольска на девять лет отправили в тюрьму за ряд преступлений, которые он совершил сразу после выхода на свободу. Об этом сообщило «Пенза-Пресс».

Едва освободившись, мужчина сначала избил свою знакомую, потом обманом заполучил у приятеля шесть тысяч рублей. Но и этого оказалось мало, рецидивист затеял драку. В итоге он снова оказался на скамье подсудимых и отправился на девять лет в колонию особого режима.

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