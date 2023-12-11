Криминал 11 декабря 2023, 15:39 Рецидивиста из ЯНАО осудили на 11,5 года за убийство

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Жителя Ноябрьска осудили на 11,5 года колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

В июле ранее судимый мужчина поссорился со своим знакомым в одном из дворов Ноябрьска. Тогда он схватил нож и несколько раз ударил обидчика. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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В отношении убийцы возбудили уголовное дело, и суд признал его виновным.

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