Криминал 16 июня 2023, 17:56 Рецидивиста из Челябинской области задержали за распространение наркотиков

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Полицейские Челябинской области задержали рецидивиста-наркодилера в Златоусте. У мужчины изъяли около килограмма редкого синтетического наркотика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УМВД России по региону.

К поимке злоумышленника привлекли также сотрудников отряда специального назначения «Гром».

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Задержанный планировал продавать вещества через интернет и размещать их в специальных тайниках.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».